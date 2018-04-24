صحف.. أنشيلوتي قريب من قيادة المنتخب الإيطالي

ذكرت عدة وسائل إعلام إيطالية الثلاثاء أنه تم عرض منصب المدير الفني للمنتخب الإيطالي لكرة القدم على كارلو أنشيلوتي الذي بات قريبا من قبول المهمة.

وأوضحت صحيفة "لا كورييري ديلو سبورت" أن أنشيلوتي التقى سرا الاثنين مع مسؤولين كبيرين في الاتحاد الإيطالي للعبة روبرتو فابريتشيني واليساندرو كوستاكورتا المدافع السابق لنادي ميلان، في أحد فنادق العاصمة روما.

من جهتها، أكدت قناة "سكاي سبورت" أن أنشيلوتي الذي أقيل من منصبه مدربا لبايرن ميونيخ أواخر سبتمبر الماضي، تلقى عرضا لتدريب المنتخب الإيطالي لمدة عامين لقاء أجر مادي أقل مما كان يتقاضاه مع النادي البافاري.

ويبحث الاتحاد الإيطالي عن مدرب لمنتخب بلاده بعد إقالة جان بييرو فنتورا في نوفمبر الماضي إثر الفشل التاريخي في التأهل إلى نهائيات كأس العالم بخروجه من الملحق على يد السويد.

وعين الاتحاد الإيطالي لاعب وسط إنتر ميلان وروما مدرب المنتخب الأولمبي الدولي السابق لويجي دي بياجيو في هذا المنصب مؤقتا بانتظار التعاقد مع مدرب يعيد أمجاد المنتخب الإيطالي المتوج باللقب العالمي 4 مرات آخرها عام 2006.

ويملك أنشيلوتي الذي أشرف أيضا على تدريب ميلان وريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي، خبرة كبيرة على أعلى المستويات والفرق التي أشرف على تدريبها أحرزت فضلا عن 3 ألقاب في مسابقة دوري أبطال أوروبا ألقابا محلية كثيرة في إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإنجلترا.

وبحسب وسائل الإعلام الإيطالية، تصل الميزانية التي خصصها الاتحاد الإيطالي للمدرب المستقبلي (وجهازه المعاون) إلى 5 ملايين يورو في العام الواحد، مشيرة إلى أن أنشيلوتي مطلوب أيضا لقيادة تشيلسي وجاره اللندني أرسنال.

المصدر: أ ف ب