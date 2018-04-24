شاهد.. عمانية وقطرية وكويتية أول عربيات في القطب الشمالي

تمكنت 3 فتيات عربيات من الوصول إلى القطب الشمالي في إطار بعثة نسائية بقيادة المتزلجة البريطانية فيليسيتي آستون.

ووثق فريق قناة RT من خلال فيديو حصري كواليس التجربة المثيرة التي عاشتها البعثة، والتي تتضمن أنيسة الرئيسي من عمان، وأسماء آل ثاني من قطر ولميس نجم من الكويت، وغيرهن من جنسيات أجنبية.

ورغم أن أغلب المشاركات لا خبرة لهن في مثل هذه الرحلات، أو بالظروف القطبية، غير أن حماسهن كان سيد الموقف.

وأجرت RT مقابلات صغيرة مع المتزحلقات العربيات، حيث عبرت أنيسة الرئيسي عن سعادتها بما تقوم به، موجهة رسالة إلى العمانيين والعمانيات، مفادها أنه يجب ألا يعيش الشخص في صندوق مغلق، أو يدع من حوله يتحكمون بحياته، بل يجب عليه تجربة كل شيء، حتى لو كان الشخص لا يعرف مدى قدراته، يجب أن يجرب كي يعرف.

أما القطرية، فقد أكدت أنه لا يوجد مستحيل في الحياة، فإذا أراد الشخص شيئا يجب أن يثابر ويتعب حتى يحققه، وقالت الكويتية إنها أول امرأة من بلادها تقوم بمثل هذا العمل، راجية أن لا تكون الأخيرة.

المصدر: RT