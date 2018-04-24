شاهد.. مواجهة فجائية بين مشجعي يوفنتوس ونابولي في شارع بتورين

تُعرف كرة القدم في إيطاليا بأنها ديانة الشعب لأن "الكالتشيو" بكل تفاصيله يدخل في حياة الناس العامة ويحدد مزاجهم في حال الفوز والخسارة.

المباراة المصيرية بين المتصدر يوفنتوس وضيفه نابولي كانت على مستوى الحدث أيضا وأعادت إشعال المنافسة على صراع اللقب حتى الدقيقة الأخيرة من عمر الدوري الإيطالي "Serie A".

في الفيديو المرفق لقطة رائعة للروح الرياضية بين مشجعي الفريقين تحبس الأنفاس في بدايتها، ولكن نهايتها كانت سعيدة وذات مغزى كبير هو أن الرياضة وجدت للحب وليس للبغض والكراهية.