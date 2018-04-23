جنوى يدفع فيرونا لملامسة الهبوط في "الكالتشيو"

اقترب فيرونا خطوة جديدة من الهبوط، بعد هزيمته أمام مضيفه جنوى 1-3، اليوم الإثنين، في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم لوري ميدييروس بهدف لجنوى في (د.7)، ثم تعادل رومولو سوزا لفيرونا من ضربة جزاء في (د.64)، وأضاف دانييل بيسا الهدف الثاني لجنوى في (د.78) ، قبل أن يختتم جوران بانديف أهداف أصحاب الأرض في الوقت بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد جنوى إلى 41 نقطة في المركز الحادي عشر، وظل فيرونا في المركز التاسع عشر قبل الأخير بخمسة وعشرين نقطة، بفارق 6 نقاط عن منطقة الأمان قبل جولتين من نهاية الموسم.

وكان بينفينتو أول فريق يهبط من دوري الدرجة الأولى الإيطالي بتذيله جدول الترتيب برصيد 17 نقطة.

المصدر: DPA