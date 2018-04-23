الدوري الروسي.. سبارتاك يتجرع الخسارة على يد أخمات

تمكن فريق أخمات، من مدينة غروزني، من تحقيق فوز ثمين خارج قواعده على حساب سبارتاك 3-1، اليوم الاثنين، في ختام المحلة السابعة والعشرين من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

أحرز ثلاثية الفريق الفائز كل من ماجومد ميتريشيف في (د.11) وإسماعيل سيلفا ليما في (د.23) وبيرنارد بيريشا في (د.50)، بينما أحرز هدف أصحاب الأرض الوحيد لويس أدريانو في (د.86).

وهذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يفوز فيها أخمات على سبارتاك في موسكو.

وبهذا الفوز الثمين، أصبح أخمات في المركز العاشر برصيد 34 نقطة، في المقابل تجمد رصيد سبارتاك عند النقطة 50 في المركز الثالث.

المصدر: تاس