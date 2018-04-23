الفيصلي الأردني يتأهل إلى قبل نهائي غرب آسيا

حسم نادي الفيصلي الأردني بطاقة التأهل إلى قبل نهائي منطقة غرب آسيا بعد فوزه على ضيفه الأنصار اللبناني 1-0 ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الـ3 في كأس الاتحاد الآسيوي 2018.

وسجل الكوسوفي البان ميها هدف الفوز لصالح الفيصلي في (د.15).

وابتعد الفيصلي في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة من ست مباريات، مقابل 7 نقاط للأنصار و5 لكل من الوحدة وظفار.

ويتأهل إلى قبل نهائي منطقة غرب آسيا صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل فريق يحصل على المركز الثاني.

المصدر: وكالات