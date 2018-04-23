قبيل موقعة البايرن مع الريال.. بواتينغ يؤكد صعوبة السيطرة على رونالدو

قال جيروم بواتينغ مدافع بايرن ميونيخ قبل يومين من اللقاء المنتظر لفريقه أمام ريال مدريد في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا إنه من المستحيل خنق رونالدو كليا.

وأضاف في حديث إلى مجلة "كيكر" الألمانية في عددها الصادر الاثنين "في معظم الأحوال يحصل على فرص خلال المباراة، لأنه يطلب الكرة بشكل رائع ولديه التوقيت الممتاز" و"إضافة إلى ذلك، فإن أسلوب لعب ريال يعتمد عليه".

وأضاف اللاعب الدولي الألماني الذي يخشى من القوة الجماعية للنادي الملكي "لذا كفريق، من المهم للغاية أن نبقى موحدين (...) وأن نترك له أقل المساحات الممكنة".

وأشار بواتينغ إلى أن "إسكات رونالدو ليس سوى 50 بالمئة فقط من العمل، لأن بقية اللاعبين جيدون للغاية".

ولم تأت كلمات بواتينغ من فراغ، فذكرى الخسارة القاسية أمام الريال الموسم الماضي في الدور ربع النهائي للمسابقة الأوروبية بنتيجة إجمالية للمباراتين 3-6 ما زالت تؤرق مضاجع النادي البافاري. حينها سجل رونالدو 5 أهداف من أصل أهداف فريقه الستة مع "دوبليه" ذهابا في ميونيخ و"ثلاثية" (هاتريك) إيابا في مدريد.

وقال بواتينغ "المهاجم لا يمكن أن يكون أكثر اكتمالا من رونالدو. القدم اليسرى والقدم اليمنى والرأس، هو يسيطر على كل شيء. أمام المرمى، إنه آلة".

المصدر: أ ف ب