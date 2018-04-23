أرسنال يعلن إصابة المصري النني في رباط الكاحل

أعلن نادي أرسنال الاثنين أن لاعب وسطه الدولي المصري محمد النني أصيب في رباط كاحل قدمه اليسرى خلال المباراة التي فاز فيها على وست هام يونايتد 4-1، لكنه يأمل بعودته قبل نهاية الموسم.

وأصيب النني في الشوط الأول وخرج من ملعب "الإمارات" إثر اشتراك مع لاعب وست هام مارك نوبل، وقال المدرب الفرنسي لأرسنال آرسين فينغر بعد المباراة "الإصابة تبدو سيئة".

لكن النادي اللندني يأمل بعودة اللاعب البالغ 25 عاما قبل نهاية الموسم والمشاركة مع منتخب بلاده في مونديال 2018 في روسيا.

وقال أرسنال في بيان "استنادا إلى الصور المقطعية التي أجريت الأحد والاثنين، نستطيع أن نؤكد أن النني تعرض لضرر في رباط كاحل قدمه اليسرى".

وأضاف "نأمل بأن يعود محمد إلى صفوف أرسنال مجددا هذا الموسم، ونحن على اتصال منتظم مع الاتحاد المصري لكرة القدم"، مشيرا إلى أن "لاعب الوسط أصيب قبيل نهاية الشوط الأول في المباراة التي فاز فيها أرسنال 4-1 على وست هام يونايتد".

وكان النني وقع مؤخرا عقدا جديدا طويل الأمد مع أرسنال، وهو أحد اللاعبين الأساسيين في تشكيلة المدرب فينغر، وقد شارك أساسيا في 26 مباراة هذا الموسم وفي المباريات الأربع الأخيرة في مختلف المسابقات.

المصدر: أ ف ب