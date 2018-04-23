سر العلامة الحمراء على وجوه لاعبي الدوري الإيطالي!

شهدت قمة الدوري الإيطالي التي جمعت بين يوفنتوس ونابولي، أمس الأحد، في الجولة الـ34 من المسابقة، قيام لاعبي الفريقين وحتى الحكام بوضع علامات وخطوط حمراء على وجوههم.

وأثارت تلك الظاهرة، تساؤلات العديد من الجماهير والمتابعين لمنافسات الدوري الإيطالي، لا سيما أن الأمر لم يقتصر على لاعب أو فريق معين.

Anche gli ufficiali di gara si uniscono a Lega Serie A e @assocalciatori in collaborazione con @WeWorldOnlus e scendono in campo per dare un simbolico cartellino rosso alla violenza sulle donne in occasione della 34ª Giornata di Serie A TIM. #unrossoallaviolenza#JuveNapolipic.twitter.com/Dxd4cNmt2p — Serie A TIM (@SerieA_TIM) April 22, 2018

ويكمن سر تلك الخطوط على الوجه إلى مكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة في إيطاليا، ويأتي ذلك في إطار الحملة التي يقوم بها الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بالتنسيق مع إحدى منظمات الدفاع عن حقوق المرأة، بعنوان "العنف ضد المرأة خط أحمر"، في رسالة للتضامن مع النساء اللواتي يتعرضن للعنف، حيث ظهرت العلامات الحمراء على وجوه اللاعبين والمدربين والحكام، بدءا من مباريات المرحلة الـ34 من الدوري الإيطالي.

إلى ذلك، شهدت تلك المرحلة سقوط يوفنتوس 0-1 على ملعبه أمام نابولي، ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 85 نقطة، ويتقدم بنقطة وحيدة عن نابولي الثاني مع تبقي 4 مباريات على خط النهاية.

المصدر: وكالات