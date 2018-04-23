الاتحاد السعودي يستعين بأخصائي نفسي عالمي قبل مونديال 2018

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أنه بصدد التعاقد مع أخصائي نفسي عالمي، لتطبيق برنامج مكثف للاعبي المنتخب خلال معسكر الإعداد لكأس العالم 2018 بروسيا.

ورفض نائب رئيس الاتحاد السعودي، نواف التمياط، الكشف عن هوية الأخصائي النفسي لحين توقيع العقد بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.

وأوضح التمياط في مقطع فيديو نشر، اليوم الاثنين، أن الأخصائي النفسي يحمل سيرة ذاتية مميزة لعمله مع عدة أندية شاركت في بطولات عالمية، مشددا على أن الجانب النفسي مهم للغاية وسيتم الاهتمام به خلال الفترة المقبلة.

وسيلعب المنتخب السعودي في المونديال ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات روسيا وأورغواي ومصر، وسيبدأ مشواره بمواجهة منتخب روسيا ثم الأورغواي وأخيرا مصر.

المصدر: DPA