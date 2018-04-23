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زفيريف يتقدم في التصنيف العالمي للاعبي التنس

الرياضة

زفيريف يتقدم في التصنيف العالمي للاعبي التنس
Reuters
ألكسندر زفيريف
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صعد الألماني الكسندر زفيريف إلى المركز الثالث في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين للتنس الصادر، اليوم الاثنين، على حساب الكرواتي مارين سيليتش.

وبلغ زفيريف نصف نهائي دورة مونتي كارلو للماسترز، الأولى على الملاعب الترابية، قبل أن يخسر أمام الياباني كي نيشيكوري، السبت.

واحتفظ الإسباني رافائيل نادال بالمركز الأول بعد إحرازه لقبه الحادي عشر في مونتي كارلو، أمام السويسري روجر فيدرر الثاني الذي فضل عدم المشاركة في موسم الدورات على الملاعب الترابية على غرار العام الماضي.

وقفز نيشيكوري بدوره 14 مركزا وبات في المركز الثاني والعشرين.

وتراجع تصنيف نيشيكوري، الرابع عالميا سابقا، بعد غيابه عن الملاعب بسبب إصابة في الرسغ الأيمن تعرض لها في يناير الماضي.

ولدى المحترفات، لم يطرأ أي تعديل على لائحة اللاعبات العشر الأوليات، فاحتفظت الرومانية سيمونا هاليب بالمركز الأول أمام الدنماركية كارولاين فوزنياكي والإسبانية غاربيني موغوروزا.

المصدر: أ ف ب

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