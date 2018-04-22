تسيسكا موسكو يقلب الطاولة على ضيفه كراسنودار

حول فريق تسيسكا موسكو تأخره إلى فوز على ضيفه كراسنودار، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

تقدم الضيوف بهدف سجله اللاعب يوري غازينسكي، في الدقيقة 53، ورد تسيسكا موسكو الصاع صاعين، بتسجيله هدفين متتاليين، حملا توقيع مهاجمه النيجيري أحمد موسى، في الدقيقتين (73 و85)، من زمن اللقاء.

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وانفرد فريق تسيسكا موسكو بمركز الوصافة، برصيد 51 نقطة، متجاوزا بفارق نقطة جاره سبارتاك، الذي يستضيف فريق أخمات من مدينة غروزني، غدا الاثنين.

بينما توقف رصيد كراسنودار عند 47 نقطة، وتراجع إلى المرتبة الخامسة.

المصدر: "twitter.com/rfpl"

نايف الكوردي