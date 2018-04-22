إنتر يفوز على كييفو وينعش حظوظه الأوروبية

عزز إنتر ميلان حظوظه في المنافسة على إحدى المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد فوزه اليوم على مضيفه كييفو فيرونا (2-1)، في المرحلة الـ34 من المسابقة.

وسجل ثنائية إنتر، الهداف الأرجنتيني مارور إيكاردي، والكرواتي إيفان بيريسيتش، في الدقيقتين (50 و61) على الترتيب، بينما سجل البولندي ماريوش ستيمبينسكي، الهدف الوحيد لكييفو، في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وعزز إنتر بعد هذا الفوز حظوظه في احتلال أحد المركزين الثالث أو الرابع في "الكالتشيو"، المؤهلين لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، إذ رفع رصيده إلى 66 نقطة في المركز الخامس، ويبتعد بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو الثالث (67 نقطة)، وروما الرابع (67 نقطة).

في المقابل تجمد رصيد كييفو فيرونا عند 31 نقطة في المركز الـ16.

تجدر الإشارة إلى أن الفرق الأربعة التي تحتل المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإيطالي، تتأهل مباشرة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

المصدر: RT

عمر بيكضاض