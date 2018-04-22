الجماهير المصرية تحبس أنفاسها بسبب إصابة النني .. فيديو

تلقى الدولي المصري محمد النني، إصابة قوية خلال مباراة فريقه أرسنال أمام ضيفه وست هام يونايتد (4-1)، التي جمعتهما، اليوم الأحد، ضمن المرحلة الـ 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخرج محمد النني، قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول للقاء، من أرض ملعب "الإمارات"، محمولا على نقالة، بسبب إصابته في الكاحل ويبدو أنها قوية، وإلا لانتظر المدرب الفرنسي آرسين فينغر، حتى نهاية الشوط الأول ليقرر ما إذا كان بحاجة إلى استبداله من عدمه.

وأثارت إصابة النني قلق جماهير منتخب مصر، خشية غياب نجمها عن نهائيات بطولة كأس العالم، التي ستقام في روسيا خلال الفترة ما بين (14 يونيو و15 يوليو المقبلين).

ويستهل منتخب الفراعنة مشواره في مونديال روسيا 2018، بمواجهة نظيره الأوروغواني، ومن ثم الروسي (البلد المضيف) فالسعودي على التوالي، وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي