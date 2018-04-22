سكا يسقط على أرضه أمام دينامو ويودع الدوري الروسي الممتاز

تكبد سكا خاباروفسك هزيمة جديدة في الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، إثر خسارته اليوم أمام دينامو موسكو في الأسبوع الـ27 من المسابقة، ليتأكد رسميا هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى.

وجاءت خسارة سكا أمام دينامو، بهدف وحيد من توقيع لاعب خط الوسط ألكسندر تاشاييف، في الدقيقة (69).

وتأكد رسميا بعد هذه الهزيمة هبوط سكا إلى دوري الدرجة الأولى، قبل 3 جولات من انقضاء منافسات الدوري الروسي الممتاز، إذ يقبع في المركز الـ16 الأخير برصيد 13 نقطة، ويبتعد بفارق 11 نقطة المركز الـ14، الذي يخوله خوض مباريات الملحق للبقاء في دوري الأضواء.

ورفع دينامو رصيده بهذا الفوز إلى 33 نقطة، ليرتقي إلى المركز التاسع.

المصدر:rsport.ria.ru

عمر بيكضاض