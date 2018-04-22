إسبانيول يتغلب على جيرونا بثنائية في "الليغا"

تغلب نادي إسبانيول برشلونة على مضيفه وجاره جيرونا بهدفين دون رد، في مباراة أقيمت اليوم الأحد، لحساب المرحلة الـ34 من الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

ويدين إسبانيول بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه جيرارد مورينو بالاغيرو، الذي سجل الهدفين، في الدقيقتين (43 و55).

وارتقى إسبانيول بهذه النتيجة إلى المركز الـ15 مؤقتا في جدول ترتيب الدوري، برصيد 39 نقطة، بينما بقي جيرونا في المركز التاسع برصيد 47 نقطة.

وفي مباريات أخرى، تعادل ليغانيس مع ضيفه ديبورتيفو لاكورنيا من دون أهداف، وعاد خيتافي بفوز ثمين من ملعب مضيفه إيبار (1-0)، وفرض سلتا فيغو التعادل الإيجابي (1-1) على ضيفه فالنسيا.

المصدر:GOAL24

عمر بيكضاض