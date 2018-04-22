في مشهد مؤثر.. مدرب الجزائر الأسبق ومترجمه يبكيان بعد إقالة الأول

عاش المدرب البوسني وحيد خليلهودزيتش لحظات صعبة، بعد عودته لليابان بغرض ترسيم نهاية مشواره مع "محاربي الساموراي".

وظهر المدرب الأسبق لمنتخب الجزائر وهو يذرف الدموع أمام وسائل الإعلام اليابانية، في لقطة توضح مدى تأثره بفقدانه لمنصبه قبل مونديال روسيا 2018.

وما أثار الانتباه هو بكاء المترجم الياباني، الذي كان يقوم بترجمة كلام المدرب خليلهودزيتش لوسائل الإعلام اليابانية.

وكان الاتحاد الياباني لكرة القدم قد أعلن في التاسع من أبريل، إقالة خليلهودزيتش وتعيين المحلي أكيرا نيشيو بدلا منه.

وأعلن بعدها المدرب البوسني الذي كان خارج اليابان بأنه لن يسكت عن حقه، ولن يرضى أن يعامل بطريقة مهينة، ليقرر مؤخرا العودة إلى اليابان لمعرفة أسباب إقالته.

تجدر الإشارة إلى أن خليلهودزيتش، اشتهر في الوطن العربي، بعدما قاد منتخب الجزائر لبلوغ الدور الثاني لبطولة كأس العالم، التي أقيمت في البرازيل عام 2014.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض