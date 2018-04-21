ميلان يتلقى صفعة في عقر داره أمام بينفينتو المتواضع

مني فريق ميلان بهزيمة مفاجئة، على أرضه وبين جماهيره، أمام ضيفه بينفينتو (0-1)، متذيل الدوري الإيطالي لكرة القدم، في المباراة التي جمعتهما،وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 34 للكالتشيو.

ويدين فريق بينفينتو بالفضل في انتصاره لمهاجمه بييترو ايميلو، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول للقاء، اليوم السبت، على ملعب "جوزيبي مياتزا"، في ضواحي سان سيرو بمدينة ميلانو.

وتلقى ميلان الهزيمة الثانية مقابل أربع تعادلات، من دون أن يتذوق نكهة الفوز في آخر ست مباريات، ويحتل المرتبة السادسة، برصيد 52 نقطة، ليبتعد أكثر فأكثر عن دائرة الصراع على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وذلك قبل 7 جولات من نهاية مباريات الكالتشيو.

بينما يقبع بينفينتو في قاع قائمة الدوري، برصيد 17 نقطة فقط.

المصدر: "goaltime"

نايف الكوردي