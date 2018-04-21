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لقب مونتي كارلو بين الماتادور نادال والياباني نيشيكوري

الرياضة

لقب مونتي كارلو بين الماتادور نادال والياباني نيشيكوري
Reuters
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ضرب الياباني كي نيشيكوري موعدا مع الإسباني رافائيل نادال، في نهائي بطولة مونتي كارلو، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 6 ملايين و450 ألف دولار.

وشق كي نيشيكوري طريقه إلى النهائي على حساب الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف ثالثا، إثر تغلبه عليه ، بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها كالتالي: (3-6) و(6-4) و(6-4)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت.

بينما بلغ الماتادور رافائيل نادال، المصنف أولا، المباراة النهائية على حساب البلغاري غريغور ديميتروف، المصنف رابعا، بفوزه عليه، بسهولة، بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-4) و(6-1).

المصدر: "twitter/ATPWorldTour"

نايف الكوردي

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