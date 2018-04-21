لقب مونتي كارلو بين الماتادور نادال والياباني نيشيكوري

ضرب الياباني كي نيشيكوري موعدا مع الإسباني رافائيل نادال، في نهائي بطولة مونتي كارلو، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 6 ملايين و450 ألف دولار.

وشق كي نيشيكوري طريقه إلى النهائي على حساب الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف ثالثا، إثر تغلبه عليه ، بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها كالتالي: (3-6) و(6-4) و(6-4)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت.

☑️ Beat Alexander Zverev

☑️ Reach @ROLEXMCMASTERS final in second appearance@keinishikori will play @RafaelNadal to try to win his first #ATPMasters1000 🏆



Read More ➡️ https://t.co/k4eI7evS7Hpic.twitter.com/YW5zgDEiwV — ATP World Tour (@ATPWorldTour) April 21, 2018

بينما بلغ الماتادور رافائيل نادال، المصنف أولا، المباراة النهائية على حساب البلغاري غريغور ديميتروف، المصنف رابعا، بفوزه عليه، بسهولة، بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-4) و(6-1).

"The only way to hold the chances to keep winning after 10, 12 years of your career is improve things that you need to improve.



I don't know if I am better or worse. I think I just adapted my game to the new times, just tried to find the ways to keep having success." pic.twitter.com/nuTXWVciqf — ATP World Tour (@ATPWorldTour) April 21, 2018

المصدر: "twitter/ATPWorldTour"

نايف الكوردي