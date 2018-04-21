لقب مونتي كارلو بين الماتادور نادال والياباني نيشيكوري
ضرب الياباني كي نيشيكوري موعدا مع الإسباني رافائيل نادال، في نهائي بطولة مونتي كارلو، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 6 ملايين و450 ألف دولار.
وشق كي نيشيكوري طريقه إلى النهائي على حساب الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف ثالثا، إثر تغلبه عليه ، بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها كالتالي: (3-6) و(6-4) و(6-4)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت.
☑️ Beat Alexander Zverev— ATP World Tour (@ATPWorldTour) April 21, 2018
☑️ Reach @ROLEXMCMASTERS final in second appearance@keinishikori will play @RafaelNadal to try to win his first #ATPMasters1000 🏆
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بينما بلغ الماتادور رافائيل نادال، المصنف أولا، المباراة النهائية على حساب البلغاري غريغور ديميتروف، المصنف رابعا، بفوزه عليه، بسهولة، بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-4) و(6-1).
"The only way to hold the chances to keep winning after 10, 12 years of your career is improve things that you need to improve.— ATP World Tour (@ATPWorldTour) April 21, 2018
I don't know if I am better or worse. I think I just adapted my game to the new times, just tried to find the ways to keep having success." pic.twitter.com/nuTXWVciqf
المصدر: "twitter/ATPWorldTour"
نايف الكوردي