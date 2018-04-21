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لاعب شارك في مباراتين نهائيتين لكأس العالم مع منتخبين مختلفين

الرياضة

لاعب شارك في مباراتين نهائيتين لكأس العالم مع منتخبين مختلفين
AFP STAFF / OFF
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يعتبر لاعب خط الوسط، لويس مونتي، هو اللاعب الوحيد الذي شارك في نهائي كأس العالم مرتين متتاليتين ممثلا لمنتخبين مختلفين، وهما الأرجنتيني والإيطالي.

ودافع لويس مونتي عن ألوان منتخب التانغو الأرجنتيني في نهائي النسخة الأولى لبطولة كأس العالم 1930، والذي خسر فيه أمام منتخب الأوروغواي (2-4)، مستضيف البطولة.

ومن ثم شارك مع منتخب إيطاليا، في نهائي مونديال 1934، وتوج فيه باللقب على حساب منتخب تشيكوسلوفاكيا، إثر تغلبه عليه بهدفين مقابل هدف واحد.

 

المصدر: "twitter/fifaworldcup_ar"

نايف الكوردي

  

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