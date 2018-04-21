لاعب شارك في مباراتين نهائيتين لكأس العالم مع منتخبين مختلفين

يعتبر لاعب خط الوسط، لويس مونتي، هو اللاعب الوحيد الذي شارك في نهائي كأس العالم مرتين متتاليتين ممثلا لمنتخبين مختلفين، وهما الأرجنتيني والإيطالي.

ودافع لويس مونتي عن ألوان منتخب التانغو الأرجنتيني في نهائي النسخة الأولى لبطولة كأس العالم 1930، والذي خسر فيه أمام منتخب الأوروغواي (2-4)، مستضيف البطولة.

ومن ثم شارك مع منتخب إيطاليا، في نهائي مونديال 1934، وتوج فيه باللقب على حساب منتخب تشيكوسلوفاكيا، إثر تغلبه عليه بهدفين مقابل هدف واحد.

💯 يوم...💯⛹️‍♂️لاعب

لويس مونتي 🇦🇷🇮🇹 (الصف العلوي، الثالث من اليسار)

لاعب خط الوسط هو اللاعب الوحيد الذي شارك في نهائي كأس العالم مرتين متتاليتين ممثلا لمنتخبين مختلفين، حيث خسر النهائي الأول لكن فاز باللقب المرة الثانية. لعب لمنتخب الأرجنتين في عام 1930 وإيطاليا 1934. pic.twitter.com/B8YiDZmQu3 — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) April 21, 2018

المصدر: "twitter/fifaworldcup_ar"

نايف الكوردي