الدوري الألماني.. هوفنهايم يسحق لايبزيغ وفوز سهل للبايرن

عزز هوفنهايم آماله في المنافسة على بطاقة مؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا بعدما سحق مضيفه لايبزيغ (5-2) اليوم، في المرحلة 31 من البوندسليغا، فيما حقق بايرن ميونيخ فوزا سهلا على هانوفر.

وسجل خماسية هوفنهايم، مارك أوث، في الدقيقتين (14 و60)، وسيرغ غنابري (35)، والتشيكي بافل قادربيك (45)، ولوكاس روب (64)، بينما سجل ثنائية لايبزيغ، نابي كيتا (59)، والمدافع الفرنسي اليافع دايت أوباميكانو (88).

ورفع هوفنهايم رصيده إلى 49 نقطة في المركز الخامس في سلم ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليغا)، بفارق نقطتين عن بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن اللذين يخوضان مواجهة قمة في وقت لاحق، علما بأن أول أربعة أندية تتأهل مباشرة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

فوز معنوي للبايرن قبل مواجهة الريال

وبعد ضمانه إحراز اللقب للعام السادس تواليا قبل أسبوعين، استعد بايرن ميونيخ لمواجهة ريال مدريد الإسباني الأربعاء المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بفوز سهل على مضيفه هانوفر بثلاثية نظيفة.

وتناوب على تسجيل ثلاثية الفريق البافاري، المهاجم الدولي الألماني توماس مولر، في الدقيقة (57)، والبولندي روبرت ليفاندفوسكي (73)، وسيباستيان رودي (89).

ورفع البايرن رصيده إلى 78 نقطة في صدارة البوندسليغا، بينما يحتل هانوفر المركز الـ13 برصيد 36 نقطة.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض