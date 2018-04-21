روما يضرب سبال بثلاثية قبل مواجهة ليفربول

تغلب نادي روما على ضيفه سبال بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي أقيم اليوم، لحساب المرحلة الـ34 من الدوري الإيطالي لكرة القدم (كالتشيو).

وسجل ثلاثية ذئاب روما، مدافع سبال، فرانشيسكو فيكاري بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة (33)، والمهاجم التشيكي باتريك ستشيك (هدفين)، في الدقيقتين (52 و59).

وارتقى روما بهذه النتيجة إلى المركز الثالث مؤقتا في سلم ترتيب "الكالتشيو" برصيد 67 نقطة، بينما يقبع سبال في المركز الـ17 برصيد 29 نقطة، وبات مهددا بالتراجع إلى المركز الـ18، الذي يهبط بصاحبه إلى دوري الدرجة الثانية.

ويشكل هذا الفوز دفعة معنوية قوية لنادي روما قبل مواجهة ليفربول الثلاثاء المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

المصدر:RT

عمر بيكضاض