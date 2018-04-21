رونالدينيو يتوقع مشاركة نيمار في كأس العالم المقبلة

توقع نجم برشلونة ومنتخب بلاده البرازيل سابقا، رونالدينيو، أن يتعافى مواطنه نيمار في الوقت المناسب من العملية الجراحية التي خضع لها في القدم، ولحاقه بمونديال روسيا 2018.

وقال رونالدينيو، في مؤتمر صحفي بجنيف: "أتوقع أن يفعل ذلك، نحن ننتظره. أعتقد أنه سيلحق وسيصل في حالة جيدة، وسيقوم بعمله بشكل جيد، ويساعد البرازيل في التتويج بلقب كأس العالم 2018".

ويتعافى نيمار حاليا من إصابة تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه باريس سان جيرمان ضد مارسيليا في فبراير الماضي، ويسابق هداف "السيليساو" الزمن للوصول إلى كأس العالم 2018 بجاهزية كاملة، حتى يقود منتخب البرازيل لتحقيق لقب المونديال للمرة السادسة في تاريخه.

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تجدر الإشارة إلى أن نيمار خاض 30 مباراة مع باريس سان جيرمان في كافة المسابقات هذا الموسم، قبل تعرضه للإصابة، سجل خلالها 29 هدفا وصنع 19 هدفا آخر.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض