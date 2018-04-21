ريال مدريد يزف خبرا سارا لرونالدو قبيل انطلاق مونديال روسيا

أكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن إدارة ريال مدريد تنوي تجديد عقد الهداف التاريخي للنادي الملكي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، قبل انطلاق مونديال روسيا 2018.

وبحسب الصحيفة ذائعة الصيت في إسبانيا، فإن إدارة الريال سترفع راتب رونالدو السنوي من 21 مليون إلى 30 مليون يورو، ولا يشمل هذا المبلغ الحوافز المالية الإضافية التي سيحصل عليها اللاعب.

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وأوضحت الصحيفة أنه لا حاجة لتمديد عقد رونالدو مع الريال، وسيبقى ساريا حتى عام 2021.

وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو سيوقع عقده الجديد قبل انطلاق فعاليات بطولة كأس العالم المزمع إقامتها في روسيا هذا الصيف، حيث يقود "الدون" منتخب بلاده البرتغال، الذي ينافس في المجموعة الثانية إلى جانب المغرب، وإسبانيا، وإيران.

وانتفض رونالدو في الأشهر الأربعة الأخيرة، وبات يقدم أداء مميزا للغاية، إذ أحرز 20 هدفا في الدوري الإسباني منذ بداية عام 2018، ليرتقي إلى وصافة قائمة ترتيب هدافي "الليغا" برصيد 24 هدفا، خلف الغريم الأرجنتيني ليونيل ميسي (29 هدفا).

وساهمت أهداف رونالدو الغزيرة في الفترة الأخيرة، في تأهل ريال مدريد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يواجه النادي الملكي العملاق البافاري بايرن ميونيخ.

المصدر:RT

عمر بيكضاض