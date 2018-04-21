مدرب أرجنتيني شهير يحمل هيغواين مسؤولية ضياع لقب مونديال 2014

حمل اللاعب والمدرب الأرجنتيني السابق ألفيو باسيلي، حمل مهاجم يوفنتوس الإيطالي ومنتخب "التانغو" غونزالو هيغواين، مسؤولية هزيمة الأرجنتين أمام ألمانيا في نهائي مونديال 2014.

وقال المدرب الأرجنتيني الشهير: "من بين جميع اللاعبين كان غونزالو هيغواين هو المسؤول عن الهزيمة. لاعبو كرة القدم في منتخب الأرجنتين لا يريدون أن يكون هيغواين في الفريق، لأنه أهدر فرصة سهلة في نهائي مونديال 2014 وكلفنا اللقب".

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وأضاف باسيلي: "من الصعب تفسير ما حدث له في تلك اللقطة، وكانت الكرة عند غونزالو على بعد 20 مترا من المرمى، وكان بإمكانه إرسال الكرة إلى أي مكان، ولكن بدلا من ذلك سدد الكرة خارج إطار المرمى".

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ولا يزال عشاق الساحرة المستديرة عموما، وأنصار منتخب الأرجنتين على وجه الخصوص، يتحسرون على ضياع لقب مونديال 2014، ويتذكرون الانفراد الواضح والصريح للمهاجم هيغواين أمام مرمى الحارس الألماني مانويل نوير في الدقيقة الـ21 في نهائي مونديال البرازيل.

وكان هيغواين في وضع ممتاز من أجل وضع الكرة في الشباك الألمانية، إلا أنه تعامل مع الكرة برعونة قبل أن يسددها بطيئة بعيدة نسبيا عن الخشبات الثلاث.

يذكر أن الأرجنتين خسرت نهائي بطولة كأس العالم 2014 التي أقيمت في البرازيل، إثر الهزيمة أمام ألمانيا بهدف نظيف.

المصدر:sports.ru

عمر بيكضاض