سان جيرمان مجبر على بيع أحد نجومه مع نهاية الموسم الجاري

أفادت صحيفة "Le Parisien" بأن الـ"يويفا"، أجبر نادي باريس سان جيرمان على بيع أحد لاعبيه على الأقل، قبل حلول الـ30 من يونيو المقبل، وذلك لتفادي انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.

وذكرت الصحيفة أن الفريق الباريسي سيبيع على الأرجح نجمه البرتغالي الصاعد غونزالو غوديش، المعار لنادي فالنسيا.

ويتوقع أن يحصل سان جيرمان من خلال بيعه لغوديش على أكثر من 40 مليون يورو، في ظل المستويات الرائعة التي يقدمها اللاعب البرتغالي مع فالنسيا هذا الموسم، إذ شارك مع "الخفافيش" في 33 مباراة، أحرز خلالها 5 أهداف وصنع 10.

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وتحقق لجنة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الـ(يويفا) حاليا مع باريس سان جيرمان، بشأن خرق محتمل لقواعد اللعب المالي النظيف.

وتنص قواعد اللعب المالي النظيف على أن الأندية التي تشارك في البطولات الأوروبية لا يمكن أن تنفق أكثر من إيراداتها.

وكان الفريق الباريسي قد دفع 238 مليون يورو في التعاقدات الصيفية الماضية، كما أنه مضطر مع نهاية الموسم الحالي لشراء عقد مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي المعار من موناكو، بـ160 مليون يورو.

المصدر: eurosport.ru

عمر بيكضاض