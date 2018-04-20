بوروسيا مونشنغلادباخ يعقد مهمة فولفسبورغ

ألحق فريق بوروسيا مونشنغلادباخ هزيمة مؤثرة بضيفه فولفسبورغ (3-0)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الجمعة، في افتتاح منافسات المرحلة الـ 31 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وحسم بوروسيا مونشنغلادباخ نتيجة المباراة لصالحه، في الشوط الأول، بتسجيله أهدافه الثلاثة، عبر كل من، لارس ستيندل، والبرازيلي رافائيل، وكريستوف كرامر، في الدقائق (8، 35، 44) على الترتيب.

ورفع بوروسيا مونشنغلادباخ رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 43 نقطة، ويحتل المركز الثامن، في المنطقة الآمنة، ولا تزال الفرصة سانحة أمامه للمنافسة على حق المشاركة في الدوري الأوروبي.

بينما يواجه فولفسبورغ شبح خطر الهبوط إلى دوري المظاليم، بعد أن توقف رصيده عند 30 نقطة، ويشغل المركز الرابع عشر، حتى الآن، على سلم ترتيب البوندسليغا.

المصدر: "championat.com"

نايف الكوردي