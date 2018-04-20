نيشيكوري يطيح بشيليتش من بطولة "مونتي كارلو"

أقصى الياباني كي نيشيكوري منافسه الكرواتي مارين شيليتش من الدور ربع النهائي لبطولة مونتي كارلو للتنس، بفوزه عليه اليوم، بمجموعتين لواحدة.

وخسر نيشيكوري المجموعة الأولى بستة أشواط لأربعة، قبل أن يستعيد توازنه في المجموعة الثانية، التي فاز بها بصعوبة، بعد اللجوء إلى شوط كسر الإرسال (7-6).

وواصل اللاعب الياباني إيقاعه القوي في المجموعة الثالثة الفاصلة، ليحسم المباراة لمصلحته، بواقع (4-6، 7-6 و6-3).

ويلعب نيشيكوري في المربع الذهبي مع الفائز من المواجهة التي تجمع الفرنسي ريتشارد غاسكيه، والألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الثالث في البطولة.

وتحدد في وقت سابق طرفا نصف النهائي الأول، إذ يواجه رافائيل نادال، المصنف أولا عالميا والملقب بملك الملاعب الترابية، البلغاري غريغور ديميتروف.

المصدر:rsport.ria.ru

عمر بيكضاض