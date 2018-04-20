مواجهة ساخنة بين برشلونة وإشبيلية في نهائي كأس إسبانيا

يحتضن ملعب "واندا متروبوليتانو" معقل نادي أتلتيكو مدريد، غدا السبت، مواجهة ساخنة تجمع برشلونة بنظيره إشبيلية في نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

ويتطلع برشلونة، الذي تأهل إلى المباراة النهائية للعام الخامس على التوالي، وهو رقم قياسي، إلى تتويجه الرابع تواليا، والثلاثين في تاريخه في "كوبا ديل ري"، بينما سيحاول إشبيلية أن يحرز لقبه السادس في المسابقة والأول منذ عام 2010.

وفي طريقه إلى النهائي فاز الفريق الكتالوني في الدور نصف النهائي على فالنسيا (1-0) ذهابا، و(2-0) إيابا.

أما إشبيلية فتغلب في الدور ذاته على ليغانيس (2-0) إيابا، بعدما تعادلا بهدف لمثله ذهابا.

ومن المؤكد أن الكأس كانت في المرتبة الثالثة ضمن أولويات النادي الكتالوني قبل شهر واحد فقط، ولكن الهزيمة القاسية (0-3) في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا أمام روما الإيطالي بعد الفوز (4-1) ذهابا، أنهت أحلام العملاق الكتالوني بتحقيق ثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا.

من جهته فنتائج إشبيلية، الذي خرج أيضا من الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام العملاق الألماني بايرن ميونيخ، ليست مستقرة هذا الموسم، فقد سقط على أرضه في منافسات الليغا بخماسية أمام ريال بيتيس، وخسر أيضا أمام أندية ألافيس، وإيبار، وليغانيس، المتواضعة.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض