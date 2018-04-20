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نادال يبلغ المربع الذهبي لبطولة مونتي كارلو

الرياضة

نادال يبلغ المربع الذهبي لبطولة مونتي كارلو
Reuters Eric Gaillard
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صعد الإسباني رافائيل نادال إلى الدور قبل النهائي من بطولة مونتي كارلو، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 6 ملايين و450 ألف دولار.

وشق الماتادور نادال، المصنف أولا، طريقه إلى المربع الذهبي على حساب النمساوي دومينيك تيم، المصنف خامسا، إثر فوزه عليه بسهولة بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-0) و(6-2)، في اللقاء الذي جرى بينهما، اليوم الجمعة.

وسيكون رافائيل نادال، ملك الملاعب الرملية، على موعد في الدور قبل النهائي، مع البلغاري غريغور ديميتروف، المصنف رابعا، الذي فاز بدوره على البلجيكي ديفيد جوفين، المصنف سادسا، بمجموعتين متتاليتين، بنتيجة: (6-4) و(7-6).

المصدر: RT

نايف الكوردي 

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