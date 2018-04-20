مدرب السويد يعلق على احتمال مشاركة إبراهيموفيتش في المونديال

علق مدرب منتخب السويد لكرة القدم يان أندرسون، على الشائعات التي راجت مؤخرا حول عودة مهاجم نادي لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي، المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش إلى صفوف المنتخب الأصفر.

ونقل موقع "sportskeeda" عن أندرسون قوله "زلاتان والعديد من اللاعبين الآخرين قالوا إنهم لا يريدون اللعب للمنتخب الوطني بعد بطولة أمم أوروبا في فرنسا، وأنا أحترم قرارهم. لكن لا يمكنني أخذ كل ما تكتبه الصحف وما يقوله زلاتان نفسه على محمل الجد، سأعتمد فقط على الحديث الذي دار بيننا".

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وأكد المدرب السويدي أن إبراهيموفيتش لم يتواصل معه بشأن المشاركة في كأس العالم، مشيرا إلى أن المهاجم الحالي لنادي غالاكسي، لا يدخل ضمن خطط المنتخب السويدي المشارك في المونديال الروسي.

وكان إبراهيموفيتش (37 عاما)، قد ألمح في وقت سابق إلى إمكانية التراجع عن قرار الاعتزال دوليا للمشاركة مع منتخب بلاده السويد في بطولة كأس العالم المقبلة.

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وتلعب السويد في المونديال الروسي في المجموعة السادسة إلى جانب منتخب ألمانيا حامل اللقب، والمكسيك، وكوريا الجنوبية.

المصدر:RT

عمر بيكضاض