مفاجأة واحدة في تشكيلة برشلونة لمواجهة إشبيلية في نهائي الكأس

سربت صحيفة "سبورت" الإسبانية، التشكيلة التي سيعتمد عليها المدير الفني لبرشلونة، إرنستو فالفيردي، في المباراة التي ستجمع النادي الكتالوني وإشبيلية غدا، في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وذكرت الصحيفة المقربة من البارسا، أن التشكيلة شهدت مفاجأة واحدة تمثلت في الدفع بالحارس الهولندي غاسبر سيليسين، بدلا من الحارس الأساسي مارك تيرشيتغن.

وأشارت الصحيفة إلى أن إشراك سيليسين في هذه المباراة راجع إلى اتفاق مسبق بين الحارس الهولندي والمدرب فالفيردي، إذ أنيطت للأول مهمة الدفاع عن عرين الفريق الكتالوني في جميع مباريات مسابقة كأس إسبانيا في هذا الموسم.

وجاء تشكيلة برشلونة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: غاسبر سيليسين

في خط الدفاع: جوردي آلبا، سيرجيو روبيرتو، جيرارد بيكيه، صامويل أومتيتي.

في خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، إيفان راكيتيش، أندريس إنييستا.

في خط الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز، فيليبي كوتينيو.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض