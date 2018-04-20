عاشقة لـ"محمد صلاح" تزور مصر.. والفرعون المصري يعلق بطريقة كوميدية

قامت مشجعة لفريق ليفربول الإنجليزي، وعاشقة للنجم المصري محمد صلاح، لاعب الفريق ومنتخب مصر، بزيارة لمصر والأهرامات مرتدية قميص اللاعب المصري.

وظهرت المشجعة كيرى إليزابيث، المواطنة الأمريكية، بجانب الأهرامات، حيث التقطت مجموعة من الصور، من أماكن متفرقة من العالم، مرتدية قميص الفرعون المصرى، وقامت بنشرها عبر حسابها الشخصى على "فيسبوك"، وموقع الصور "إنستاغرام" معبرة عن حبها للنجم المصري.

كانت من أبرز الصور التى التقطتها "إليزابيث"، أثناء زيارتها لمصر، أمام الأهرامات وأبو الهول، معلقة: " لقد كان من الرائع أن أعود إلى بلدى المفضل".

وعلق النجم المصري بشكل كوميدي على زيارة المشجعة قائلا:" اتاكدو بس إن المشجعة بخير وكله تمام".

المصدر: "صحف مصرية + تويتر"