نيمار يتوقع توهج صلاح في المونديال ويتجاهل ميسي ورونالدو

كشف نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار أسماء اللاعبين الذين يرشحهم لخطف الأضواء في مونديال 2018، وتوقع تألق المصري محمد صلاح، فيما تجاهل الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وقال نيمار في تصريحات صحفية: "بطولة كأس العالم المقبلة ستشهد توهج مجموعة من اللاعبين من بينهم صلاح، فعلى الرغم من أنه يلعب في صفوف المنتخب المصري الذي لا يعتبر من المنتخبات التقليدية في عالم كرة القدم، إلا أن صلاح قادر على الظهور بشكل متميز في المونديال الروسي".

وتوقع أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم أيضا أن يتألق مواطناه غابرييل خيسوس، وفيليب كوتينيو، وأكد أن الثنائي قادر على تقديم الإضافة القوية لمنتخب "السامبا" في بطولة كأس العالم المقبلة.

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وتجاهل نيمار زميله السابق في برشلونة، الأرجنتيني ميسي، والهداف التاريخي لمنتخب البرتغال رونالدو، واستبعدهما من قائمة النجوم المنتظر تألقها في العرس الكرة العالمي المزمع إقامته في روسيا، خلال الفترة بين الـ14 من يونيو والـ15 من يوليو المقبلين.

تجدر الإشارة إلى أن مشاركة نيمار في مونديال روسيا لم تتأكد بعد، إذ يغيب هداف المنتخب البرازيلي عن الملاعب منذ تعرضه في نهاية فبراير الماضي، لكسر في مشط القدم اليمنى، خلال مباراة مع ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي، ما اضطره لإجراء جراحة في مطلع مارس.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض