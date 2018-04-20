ميسي مطالب بالتوقف عن اللعب لبرشلونة للفوز بمونديال روسيا

نصح الدولي الأرجنتيني السابق أوسكار روجيري، مواطنه ليونيل ميسي نجم برشلونة، بعدم المشاركة في مباريات فريقه في الموسم الحالي والتركيز على التحضير لكأس العالم روسيا 2018.

ويرى روجيري أنه لا حاجة لخوض ميسي أي مباريات مع برشلونة عقب نهاية المباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا، حيث يواجه النادي الكتالوني نظيره إشبيلية على ملعب "مترو بوليتانو"، غدا السبت.

وقال روجيري الفائز بمونديال 1986 مع منتخب التانغو: "هل تعتقدون أن برشلونة قد يفقد اللقب (الدوري الإسباني) إذا لم يلعب ميسي مجددا هذا الموسم؟ يجب على ليونيل أن يتصل برئيس برشلونة ويقول له: كأس العالم المقبلة لي، وأعتزم أن أكرس كل جهدي في خدمة منتخب بلدي".

وينفرد برشلونة بصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 83 نقطة، ويبتعد بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه أتلتيكو مدريد، بعد انقضاء 33 جولة من المسابقة، وبات تتويج الفريق الكتالوني بلقب الليغا مسألة وقت فحسب.

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وأشار روجيري إلى أن حقائق كرة القدم الحديثة لا تسمح للاعبين بالتحضير الصحيح لمثل هذه البطولات الكبرى (كأس العالم).

وأضاف: "قبل كأس العالم 1986 في المكسيك، كان لدينا 65 يوما للتحضير، وكل لاعبو المنتخب الأرجنتيني مجتمعين".

ولم تفز الأرجنتين بكأس العالم منذ نسخة 1986 بقيادة الأسطورة دييغو مارادونا، وخسر منتخب التانغو بقيادة ميسي نهائي النسخة الماضية (2014) أمام ألمانيا.

وتلعب الأرجنتين في مونديال روسيا في المجموعة الرابعة، التي تضم أيضا منتخبات آيسلندا، وكرواتيا، ونيجيريا.

المصدر:RT

عمر بيكضاض