زيدان يفتح الباب أمام ضلعين من الـ (BBC) للرحيل

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قرر التخلي عن ثنائي الهجوم، الفرنسي كريم بنزيما والويلزي غاريث بيل.

وذكرت الصحيفة المدريدية الشهيرة، أن كريم بنزيما وغاريث بيل، في فترة من الوقت، كاناً يشكلان إلى جانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ثلاثيا مرعبا اشتهر بالثلاثي (BBC)، لكن يبدو الآن أن زيدان ينوي اتخاذ اتجاه مختلف في الصيف المقبل لتغيير الشكل الهجومي للفريق.

وأشارت "ماركا" إلى أن النفاثة غاريث بيل شارك في 22 دقيقة فقط، خلال مباراة الفريق الملكي ضد ضيفه أتلتيك بيلباو، أمس الأربعاء، ونزل بدلا من كريم بنزيما بالذات.

وكذلك لم يشارك اللاعب الويلزي في مباراة مضيفه ملقا، ضمن منافسات الليغا أيضا، يوم الأحد الماضي.

كما لم يعتمد زيدان على مواطنه كريم بنزيما في مباراة يوفنتوس ضمن إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، رغم تقدم اليوفي بثلاثة أهداف حتى الوقت المحتسب بدلا من الضائع، قبل أن يقتنص كريستيانو رونالدو هدف التأهل للميرنجي، من ضربة جزاء أثارت الكثير من الجدل.

كما رجحت "ماركا"، أن يكون الثنائي بنزيما وبيل خارج حسابات زيدان، الأربعاء المقبل، عندما يحل ريال مدريد ضيفا على فريق بايرن ميونيخ الألماني، وذلك في ذهاب الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، وخاصة في ضوء تألق الجناحين لوكاس فاسكيز وماركو أسينسيو، وتوهج رونالدو، ماكينة الأهداف في دوري التشامبيونز ليغ، ومن خلفهم المتألق إيسكو.

المصدر: وكالات

نايف الكورد