ريال سوسييداد يقرب برشلونة من التتويج بالليغا

قدم فريق ريال سوسييداد هدية كبيرة لبرشلونة، بفوزه على أتلتيكو مدريد (3-0)، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الخميس، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وضع البرازيلي ويليان خوسي دي سيلفا، مهاجم ريال سوسييداد، أصحاب الأرض في المقدمة، بهدف سجله في الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول، ومن ثم أحرز زميله المهاجم خوان ميغيل خمينيز لوبيز، هدفين متتاليين، في الدقيقتين (80 و90)، من عمر المباراة التي جرت على على ملعب "أنويتا"، في مدينة سان سيباستيان.

وقدم فريق ريال سوسييداد، بذلك هدية كبيرة لفريق برشلونة، الذي بات على بعد ثلاث نقاط فقط من التتويج بلقب الليغا، قبل خمس جولات من البطولة.

ويتربع برشلونة على صدارة الدوري برصيد 83 نقطة، بفارق 12 نقطة، عن وصيفه أتلتيكو مدريد، الذي توقف رصيده عند 71 نقطة.

بينما رفع ريال سوسييداد رصيده إلى 43 نقطة، ويشغل المركز الحادي عشر (في المنطقة الآمنة)، على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT

نايف الكوردي