الماتادور نادال يواصل مشواره في مونتي كارلو

حجز الإسباني رافائيل نادال مقعدا له في الدور ربع النهائي لبطولة مونتي كارلو، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 6 ملايين و450 ألف دولار.

وجاء تأهل الماتادور نادال، المصنف أولا، على حساب الروسي كارين خاتشانوف، بفوزه عليه بسهولة بمجموعتين نظيفتين، بواقع: (6-3) و(6-2)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس، واستغرقت ساعة واحدة و20 دقيقة فقط.

The ⏲ change but some things stay the same: Rafa Nadal ➡️ #RolexMCMasters QF for the 1️⃣4️⃣th straight year.



▶️ https://t.co/eWOeIYTzMG#ATPMasters1000pic.twitter.com/1F42J4xOiA — ATP World Tour (@ATPWorldTour) April 19, 2018

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وضرب رافائيل نادال، ملك الملاعب الرملية، موعدا في الدور ربع النهائي، مع النمساوي دومينيك تيم، المصنف خامسا، الذي أطاح بالصربي نوفاك دجوكوفيتش، من الدور الثالث للبطولة، إثر تغلبه عليه بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها: (6-7) و(6-2) و(6-3).

المصدر: RT

نايف الكوردي