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الماتادور نادال يواصل مشواره في مونتي كارلو

الرياضة

الماتادور نادال يواصل مشواره في مونتي كارلو
Reuters Eric Gaillard
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حجز الإسباني رافائيل نادال مقعدا له في الدور ربع النهائي لبطولة مونتي كارلو، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 6 ملايين و450 ألف دولار.

وجاء تأهل الماتادور نادال، المصنف أولا، على حساب الروسي كارين خاتشانوف، بفوزه عليه بسهولة بمجموعتين نظيفتين، بواقع: (6-3) و(6-2)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس، واستغرقت ساعة واحدة و20 دقيقة فقط.

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وضرب رافائيل نادال، ملك الملاعب الرملية، موعدا في الدور ربع النهائي، مع النمساوي دومينيك تيم، المصنف خامسا، الذي أطاح بالصربي نوفاك دجوكوفيتش، من الدور الثالث للبطولة، إثر تغلبه عليه بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها: (6-7) و(6-2) و(6-3).

المصدر: RT

نايف الكوردي

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