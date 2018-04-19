زيدان يرفض الاعتماد على رونالدو في لقاء البايرن

طالب المدير الفني لريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان، لاعبي فريقه بعدم الاعتماد على كريستيانو رونالدو أمام بايرن ميونيخ الألماني، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء المقبل.

وأعرب "زيزو" في تصريحات عقب لقاء أتلتيك بيلباو أمس، عن أمله في عدم اعتماد جميع اللاعبين على قدرات ومواهب النجم البرتغالي في موقعة "أليانز أرينا" أمام البايرن.

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وحث المدرب الفرنسي لاعبيه على تحمل المسؤولية وقيادة ناديهم إلى نهائي دوري الأبطال للسنة الثالثة على التوالي.

وأضاف زيدان: "يمكننا أن نفكر في أنه سيكون هناك لاعبون آخرون بالإضافة إلى كريستيانو رونالدو الذي يمكن أن يحدث فرقا في ميونيخ".

وواصل رونالدو تألقه مع الريال هذا العام، وأنقذ فريقه من الخسارة على أرضه أمام بيلباو، في اللقاء الذي أقيم أمس لحساب المرحلة الـ33 من الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا)، بعدما أحرز هدفا متأخرا في الدقيقة (87).

وكان الهدف الذي سجله رونالدو في شباك بيلباو الـ22 للنجم البرتغالي في آخر 12 مباراة.

ويحتل رونالدو المركز الثاني في قائمة هدافي الليغا برصيد 24 هدفا، كما يتصدر قائمة الهدفين في مسابقة دوري الأبطال برصيد 15 هدفا.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض