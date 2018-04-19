كأس إسبانيا.. النهائي الأخير لعدد من نجوم برشلونة

ستتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، السبت المقبل، الساعة (22:30) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، صوب ملعب "واندا متروبوليتانو"، الذي سيكون مسرحا لنهائي كأس إسبانيا بين برشلونة وإشبيلية.

وقد يكون نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم 2018، هو الأخير بالنسبة لعدد من من لاعبي الفريق الكتالوني، فقد أعدت صحيفة "سبورت" الإسبانية تقريرا، ذكرت خلاله أسماء 8 لاعبين متوقع رحيلهم عن صفوف برشلونة مع نهاية الموسم الجاري، وهم:

آندريس إنييستا (33 عاما)، لاعب خط وسط (صانع ألعاب)، يرتبط قائد برشلونة بعقد مع البلوغرانا مدى الحياة، وبموجب العقد عليه أن يقرر مصيره سواء بالتجديد لعام إضافي أو الرحيل، وكشف "الرسام" بأنه سيعلن عن مصيره عقب نهائي المسابقة، ومن المتوقع أن يخوض تجربة في الدوري الصيني.

البرتغالي آندريا غوميز (24 عاما)، لاعب خط وسط، انتقل من فالنسيا إلى برشلونة، لكنه لم ينجح في نيل ثقة الجماهير الكتالونية، ومن المنتظر رحيله بعد توصله لاتفاق مع البرسا حول ذلك.

أليكس فيدال (28 عاما)، ظهير أيمن، لحقته لعنة الإصابات منذ انضمامه إلى صفوف برشلونة قادما من إشبيلية، وبالتالي لم يحصل على فرص كافية، وكان على وشك الرحيل بالفعل، في يناير الماضي.

باكو ألكاسير (24 عاما)، مهاجم خيتافي سابقا، ارتدى قميص البلوغرانا منذ العام 2013، ودافع عن ألوانه في 33 مباراة فقط، سجل خلالها 9 أهداف فقط، فهو لم يحصل على فرصته أيضا، في ظل وجود نجوم أمثال الأرجنتيني ليونيل ميسي، والأوروغوياني لويس سواريز، والبرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي رحل إلى باريس سان جيرمان، مقابل أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم وقدرها 222 مليون يورو.

ومن المرجح رحيل ألكاسير عن صفوف البلوغرانا قريبًا، في ظل احتمال التعاقد مع الفرنسي أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد.

لوكاس دينيه (24 عاما)، انضم الظهير الأيسر الفرنسي إلى صفوف البرسا في العام 2016 قادما من روما الإيطالي، وشارك منذ ذلك الوقت، في 28 مباراة فقط، ولم يسجل أي هدف، فقد كان بديلا لزميله جوردي ألبا، مما يؤثر على دقائق مشاركته أساسيًا بقميص برشلونة، وهو ما قد لا يرضي طموحات الظهير الفرنسي.

نيلسون سيميدو (24 عاما)، التحق الظهير الأيمن البرتغالي بصفوف البلوغرانا في فترة الميركاتو الصيفي الماضي، شارك في 18 مباراة، ولكنه لم يرتق إلى المستوى المطلوب، وخيب الآمال خاصة في مباراة الإياب ضد روما (0-3)، التي خسرها برشلونة بشكل مفاجئ، وخرج من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ياري مينا (23 عاما)، انضم قلب الدفاع الكولومبي إلى العملاق الكتالوني في فترة المركاتو الشتوي، قادما من بالميراس البرازيلي، وشارك في مباراتين فقط مع البلوغرانا، من المحتمل أن ينتقل إلى فريق آخر على سبيل الإعارة ليحصل على فرصة أكبر للعب واكتساب الخبرة.

دينيس سواريز (24 عاما)، لاعب خط وسط مهاجم، انتقل إلى صفوف برشلونة في العام 2016 قادما من فريق فياريال، ودافع عن ألوان البلوغرانا في 40 مواجهة، وسجل خلالها ثلاثة أهداف، وبالرغم من رغبته في البقاء ضمن أسوار "كامب نو"، إلا أن احتمال الرحيل قائم، لعدم حصوله على فرصة كافية للمشاركة في المباريات سواء تحت قيادة مدرب برشلونة السابق لويس إنريكي، أو الحالي إرنستو فالفيردي.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي