في ذكرى ميلاده الـ46.. شاهد جميع أهداف ريفالدو مع برشلونة

يطفئ النجم البرازيلي ريفالدو، الذي دافع عن ألوان نادي برشلونة لكرة القدم بين عامي 1997 و2002، اليوم الخميس، شمعته الـ46.

ويعتبر ريفالدو، الحائز على لقب مونديال 2002 مع منتخب بلاده، واحدا من أشهر اللاعبين البرازيليين الذين حملوا قميص برشلونة، وساهم في تتويج الفريق الكتالوني بأربعة ألقاب وهي، لقب الدوري الإسباني مرتين (1997–1998 و1998-1999)، وكأس السوبر الأوروبي (1997)، إضافة إلى كأس ملك إسبانيا في موسم 1997-1998.

ونعرض لكم في ذكرى عيد ميلاد ريفالدو الـ46، جميع أهدافه مع برشلونة:

المصدر:sports.ru

عمر بيكضاض