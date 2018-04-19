مهاجم منتخب الأرجنتين مهدد بالغياب عن مونديال روسيا

باتت مشاركة النجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو في مونديال روسيا مهددة، بعدما تعرض لإصابة خضع على إثرها لعملية جراحية.

وقال أوميرو داغوستينو طبيب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم:"أغويرو أجرى عملية جراحية قبل 60 يوما من المونديال، أمر مقلق. الاستشفاء يحتاج لخمسة أسابيع، وربما أكثر".

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وتابع "أتخيل أنه لن يصل لائقا بنسبة 100% قبل المونديال. قد يحاول، لكن لا أعتقد أنه سينضم للمنتخب في لياقة مناسبة".

وخضع صاحب الـ29 عاما لعملية جراحية يوم الثلاثاء الماضي في برشلونة، بعدما أصيب في وقت سابق في ركبته، ومن المنتظر أن يغيب عن المباريات المتبقية لناديه مانشستر سيتي هذا الموسم.

وتلعب الأرجنتين في المونديال الروسي في مجموعة تضم آيسلندا، ونيجيريا، وكرواتيا.

ويستهل منتخب التانغو مشواره في كأس العالم بمواجهة آيسلندا في الـ16 من يونيو المقبل.

المصدر:وكالات

عمر بيكضاض