دجوكوفيتش يبلغ ثالث أدوار "مونتي كارلو" بشق الأنفس
صعد الصربي نوفاك دجوكوفيتش إلى ثالث أدوار بطولة "مونتي كارلو" للتنس، التي تقام على الملاعب الترابية، بعدما حقق فوزا صعبا على الكرواتي بورنا كوريتش.
واحتاج النجم الصربي، المصنف أولا عالميا سابقا، والتاسع في البطولة الحالية، لساعتين و16 دقيقة لتجاوز عقبة منافسه الكرواتي في مباراة الدور الثاني، بمجوعتين دون رد، تفاصيلهما (7-6 و7-5).
Djokovic needs 10 match points to deny Coric in Monte-Carlo.— ATP World Tour (@ATPWorldTour) 18 апреля 2018 г.
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وضرب دجوكوفيتش بطل "مونتي كارلو" في 2013 و2015، موعدا في الدور الثالث مع النمساوي دومينيك تيم، في مباراة قد يصطدم الفائز بها بالإسباني رافائيل نادال المصنف أولا عالميا.
Get ready for a big day at @ROLEXMCMASTERS! 😎@ThiemDomi v @DjokerNole, @RafaelNadal, @cilic_marin, Alexander Zverev, @GrigorDimitrov, @David__Goffin & @keinishikori all compete!— ATP World Tour (@ATPWorldTour) 19 апреля 2018 г.
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المصدر:rsport.ria.ru
عمر بيكضاض