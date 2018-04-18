آينتراخت فرانكفورت يبلغ نهائي كأس ألمانيا.. (فيديو)

صعد فريق آينتراخت فرانكفورت إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم، على حساب مضيفه شالكه، إثر تغلبه عليه بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء.

ويدين فريق آينتراخت فرانكفورت بالفضل الكبير في تأهله، لمهاجمه الصربي لوكا جوفيتش، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، عند الدقيقة 75 من زمن اللقاء.

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وضرب آينتراخت فرانكفورت موعدا في النهائي مع بايرن ميونيخ، الذي اكتسح في المباراة الثانية من الدور قبل النهائي، مضيفه باير ليفركوزن، بستة أهداف مقابل هدفين، أمس الثلاثاء.

المصدر: "goaltime"

نايف الكوردي