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سفارة المغرب توفر قنصليات متنقلة للمشجعين في مونديال روسيا

18 أبريل 2018 | 17:35 GMT
سفارة المغرب توفر قنصليات متنقلة للمشجعين في مونديال روسيا
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Amr Dalsh / Reuters

قال سفير المملكة المغربية في روسيا، عبد القادر لشهب، إن السفارة ستوفر قنصليات متنقلة لفائدة المشجعين المغاربة في المدن المستضيفة لمباريات أسود الأطلس خلال مونديال روسيا 2018.

وأوضح لشهب في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أمس، أن هذه القنصليات المتنقلة، التي ستشمل مدن موسكو، وسان بطرسبورغ، وكالينينغراد، تهدف إلى "تسهيل مأمورية المشجعين المغاربة ومساعدتهم في ترتيبات الإقامة خلال فعاليات المونديال، وإعطائهم نصائح وتوجيهات بعين المكان، إضافة إلى تسهيل إنجاز بعض الوثائق الإدارية".

وأضاف لشهب أن السفارة ستقدم للمشجعين كتابا يتضمن جميع المعلومات، التي تفيد المشجعين المغاربة بروسيا، مثل المؤسسات الاستشفائية والمتاحف، والفنادق، والملاعب التي ستحتضن مباريات المنتخب المغربي.

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ويفتتح المغرب مشواره في البطولة بمواجهة إيران في الجولة الأولى، في الـ15 من يونيو على ملعب "سان بطرسبورغ"،  ثم يلتقي مع المنتخب البرتغالي في موسكو، في الـ20 من يونيو، تم يتوجه إلى مدينة كالينينغراد، لمواجهة إسبانيا في الجولة الأخيرة، في الـ25 من نفس الشهر.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض

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