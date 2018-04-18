سفارة المغرب توفر قنصليات متنقلة للمشجعين في مونديال روسيا

قال سفير المملكة المغربية في روسيا، عبد القادر لشهب، إن السفارة ستوفر قنصليات متنقلة لفائدة المشجعين المغاربة في المدن المستضيفة لمباريات أسود الأطلس خلال مونديال روسيا 2018.

وأوضح لشهب في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أمس، أن هذه القنصليات المتنقلة، التي ستشمل مدن موسكو، وسان بطرسبورغ، وكالينينغراد، تهدف إلى "تسهيل مأمورية المشجعين المغاربة ومساعدتهم في ترتيبات الإقامة خلال فعاليات المونديال، وإعطائهم نصائح وتوجيهات بعين المكان، إضافة إلى تسهيل إنجاز بعض الوثائق الإدارية".

وأضاف لشهب أن السفارة ستقدم للمشجعين كتابا يتضمن جميع المعلومات، التي تفيد المشجعين المغاربة بروسيا، مثل المؤسسات الاستشفائية والمتاحف، والفنادق، والملاعب التي ستحتضن مباريات المنتخب المغربي.

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يذكر أن قرعة بطولة كأس العالم المزمع إقامتها هذا الصيف في 11 مدينة روسية، وضعت المنتخب المغربي في المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبات إيران، والبرتغال، وإسبانيا.

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ويفتتح المغرب مشواره في البطولة بمواجهة إيران في الجولة الأولى، في الـ15 من يونيو على ملعب "سان بطرسبورغ"، ثم يلتقي مع المنتخب البرتغالي في موسكو، في الـ20 من يونيو، تم يتوجه إلى مدينة كالينينغراد، لمواجهة إسبانيا في الجولة الأخيرة، في الـ25 من نفس الشهر.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض