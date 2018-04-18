الماتادور نادال يبلغ ثالث أدوار مونتي كارلو
Reuters Eric Gaillard
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استهل الإسباني رافائيل نادال مشواره في بطولة مونتي كارلو، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 6 ملايين و450 ألف دولار، بالفوز على السلوفيني ألياج بيديني.
وتمكن الماتادور نادال، المصنف الأول، من الفوز على ألياج بيديني بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-1) و(6-3)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء.
وضرب رافائيل نادال، الذي أعفي من خوض مباريات الدور الأول، موعدا في الدور الثالث، مع الروسي كارين خاتشانوف الذي تغلب بدوره على الفرنسي جيل سيمون، بمجموعتين متتاليتين، وبنتيجة واحدة: (6-2) و(6-2)، في لقاء استغرق ساعة واحدة و23 دقيقة.
المصدر: RT
نايف الكوردي
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