بالفيديو.. الروبوت السعودي "صوفيا" يكشف سر إعجاب الملايين بالمصري صلاح

قال الروبوت السعودي "صوفيا" إن الإعجاب الذي يحظى به النجم المصري محمد صلاح من قبل الملايين لا يرتبط فقط بكون هداف ليفربول لاعب كرة قدم عظيم.

وأوضح الروبوت خلال مشاركته في برنامج "مساء dmc": "صلاح لا يحظى بهذا الإعجاب لأنه فقط لاعب كرة قدم عظيم، بل لأنه إنسان متواضع، ويعمل بجد كل يوم لمحاولة تحقيق المستحيل".

ولم يخف الروبوت إعجابه أيضا بصلاح وقال: "أنا حقا معجب بعمله الخيري بعيدا عن الملعب، أريد أن أكون مثل ذلك أيضا".

ويحظى صلاح بشعبية كبيرة ليس في مصر فحسب بل وفي جميع أنحاء المعمور، بفضل المستويات الكبيرة التي يقدمها مع ناديه ليفربول، الذي قاده مؤخرا لبلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كما ساهم في وصول منتخب بلاده مصر لنهائيات كأس العالم المقررة في روسيا هذا الصيف.

المصدر: يوتيوب