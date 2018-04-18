الروسي خاتشانوف يعبر إلى ثالث أدوار بطولة "مونتي كارلو"

واصل الروسي كارين خاتشانوف مشواره في بطولة "مونتي كارلو" وتأهل إلى الدور الثالث، بعدما تغلب اليوم في مباراة الدور الثاني على الفرنسي جيل سيمون.

وفاز اللاعب الروسي بدون عناء وبمجموعتين متتاليتين، تفاصيلهما (6-2 و6-2) خلال ساعة و23 دقيقة.

وسيلعب خاتشانوف في الدور الثالث مع الفائز من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم، المصنف أولا عالميا الإسباني رافائيل نادال، والسلوفيني أليز بيديني.

Kei Nishikori recovered from a slow start to book his place in the @ROLEXMCMASTERS third round. #ATPMasters1000



Read More ▶️ https://t.co/BCUBusE5jipic.twitter.com/XWugulznkn — ATP World Tour (@ATPWorldTour) 18 апреля 2018 г.

ولم ينجح الروسي الآخر دانييل ميدفيديف في تجاوز عقبة الدور الثاني لبطولة مونتي كارلو البالغ مجموع جوائزها 4.8 مليون يورو، إثر خسارته أمام الياباني كي نيشيكوري، بنتيجة (7-5 و6-2).

المصدر:rsport.ria.ru

عمر بيكضاض