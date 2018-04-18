سلسلة لأرقام مثيرة .. أكبر نتيجة في تاريخ كأس العالم

شهدت النسخة الخامسة لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي أقيمت في سويسرا عام 1954، تسجيل أكبر نتيجة في تاريخ البطولة، وتحقيق ألمانيا الغربية "معجزة" كروية.

وتميز مونديال سويسرا 1954 بغزارة الأهداف، فقد بلغ معدل التهديف فيه 5.38 هدف لكل مباراة، وشهدت مواجهة منتخب سويسرا صاحب الأرض، ونظيره النمساوي، أكبر نتيجة في تاريخ البطولة، حيث سجل فيها 12 هدفا.

#ФактыЧМ🌐



Самый результативный матч в истории Чемпионата мира FIFA случился в 1954 году. Австрия🇦🇹 победила Швейцарию🇨🇭 со счетом 7:5 😮 pic.twitter.com/WOpNGkcYdF — Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) April 18, 2018

وأقيمت المباراة النهائية لكأس العالم 1954، على ملعب "وانكدورف" في مدينة بيرن السويسرية، بحضور نحو 64 ألف متفرج، وجمعت منتخبي ألمانيا الغربية وهنغاريا، وانتهت بفوز مفاجئ لألمانيا الغربية بنتيجة (3-2)، التي توجت بباكورة ألقابها.

وأطلق الألمان، عقب فوز منتخب بلادهم، عبر إحدى وسائل الإعلام على تلك المباراة لقب المعجزة في بيرن، "Das Wunder von Bern"، إشارة إلى العاصمة السويسرية بيرن، التي احتضنت النهائي.

المصدر: "fifa.com"

نايف الكوردي