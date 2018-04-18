صلاح يزين التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبا في "البريمير ليغ"

كشفت رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا اليوم، عن التشكيلة المثالية في الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمير ليغ) لهذا الموسم، وشهدت تواجد هداف ليفربول المصري محمد صلاح.

ولم يكن غريبا أن يتواجد صلاح في التشكيلة المثالية في ظل تسجيله 40 هدفا في كافة المسابقات هذا الموسم، ويتصدر حاليا قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد ‭30‬ هدفا، وسيكون ضمن المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في "البريمير ليغ" لهذا الموسم.

وتضمنت التشكيلة المثالية إضافة إلى صلاح، خمسة لاعبين من مانشستر سيتي هم ثنائي الدفاع كايل ووكر ونيكولاس أوتامندي، وثنائي الوسط ديفيد سيلفا وكيفن دي بروين، إضافة إلى الهداف التاريخي للنادي سيرخيو أغويرو.

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وفيما يلي التشكيلة المثالية كاملة:

ديفيد دي خيا، كايل ووكر، يان فرتونن، نيكولاس أوتامندي، ماركوس ألونسو، ديفيد سيلفا، كيفن دي بروين، كريستيان إريكسن، هاري كين، محمد صلاح، وسيرخيو أغويرو.

المصدر: وكالات